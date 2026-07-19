CВS: в США лишили лицензии школу, где в детстве издевались над Пэрис Хилтон

Американская школа-интернат, где издевались над Пэрис Хилтон, лишилась лицензии CВS: в США лишили лицензии школу, где в детстве издевались над Пэрис Хилтон

Москва19 июл Вести.Администрация американского штата Юта отозвали лицензию у школы-интерната, где, как заявляла светская львица Пэрис Хилтон, она подвергалась издевательствам в подростковом возрасте, передает телеканал CBS.

В штате Юта отозвали лицензию у школы-интерната, где, по словам Пэрис Хилтон, она подверглась насилию в подростковом возрасте. По заявлению властей, школа "не обеспечила надлежащие медицинское обслуживание и безопасность воспитанников" говорится в сообщении телеканала

Отмечается, что речь идет о школе Provo Canyon School в Спрингвилле, которой предписано прекратить свою деятельность до 6 августа.

Хилтон провела в этой школе почти год в конце 1990-х годов. По ее словам, сотрудники школы били ее, подглядывали за ней в душе, заставляли пить неизвестные таблетки и запирали в одиночестве без одежды.

По информации телеканала, светская львица выступала перед Конгрессом и законодательными палатами штатов по всей стране с жалобами на школу, чем поспособствовала принятию законов по защите подростков в Юте и других штатах. В июне Хилтон оказала поддержку двум семьям, подавшим иски с обвинениями в издевательствах над их детьми в этой школе.

В департаменте здравоохранения и социальных услуг Юты признали многократные нарушения в образовательном учреждении, включая жестокое обращение с детьми и неспособность защитить своих клиентов от насилия.