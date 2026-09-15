Бессент: в США изучают идею выплат $5 тыс. в случае победы республиканцев

Минфин США изучает идею выплаты американцам по $5 тыс. при победе республиканцев Бессент: в США изучают идею выплат $5 тыс. в случае победы республиканцев

Москва15 сен Вести.Министерство финансов США изучает идею единовременных выплат американским гражданам в 5 тыс. долларов в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент.

По его словам, есть способы реализовать такую меру без роста дефицита федерального бюджета.

В настоящее время мы в Минфине изучаем этот вопрос (о выплате 5000 долларов – прим. ред​​​.), и когда республиканцы победят в ноябре, если потребуется, я с нетерпением жду возможности поработать над этим со спикером (Палаты представителей Майком – прим. ред.) Джонсоном сказал Бессент

При этом конкретных механизмов реализации инициативы министр приводить не стал.

11 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США.