Вэнс: у Минфина США есть план, который позволит экономике расти быстрее госдолга

Вэнс рассказал о наличии у главы Минфина США плана против растущего госдолга Вэнс: у Минфина США есть план, который позволит экономике расти быстрее госдолга

Москва21 авг Вести.Министр финансов США Скотт Бессент реализует план, который позволит американской экономике выйти на показатели роста, превышающие темпы увеличения госдолга.

Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Скотт Бессент – потрясающий министр финансов, у него есть очень благоразумный план, который, безусловно, поддерживает президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп], чтобы привести США к точке, где наша экономика растет быстрее нашего долга сказал Вэнс

При этом он не уточнил, в чем именно состоит план главы американского Минфина, но подчеркнул, что администрация Трампа занимается проблемой госдолга ежедневно.

19 августа государственный долг США впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, американские власти за первые 10 месяцев 2026 финансового года выделили из казны на выплату процентов по обслуживанию госдолга страны почти 1 триллион долларов.