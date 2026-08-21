Москва21 авгВести.Министр финансов США Скотт Бессент реализует план, который позволит американской экономике выйти на показатели роста, превышающие темпы увеличения госдолга.
Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Скотт Бессент – потрясающий министр финансов, у него есть очень благоразумный план, который, безусловно, поддерживает президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп], чтобы привести США к точке, где наша экономика растет быстрее нашего долгасказал Вэнс
При этом он не уточнил, в чем именно состоит план главы американского Минфина, но подчеркнул, что администрация Трампа занимается проблемой госдолга ежедневно.
19 августа государственный долг США впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов.
По данным Бюджетного управления Конгресса США, американские власти за первые 10 месяцев 2026 финансового года выделили из казны на выплату процентов по обслуживанию госдолга страны почти 1 триллион долларов.