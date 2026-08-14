Минфин США: госдолг с июля вырос более чем на $500 млрд

Американский госдолг вырос за полтора месяца на полтриллиона Минфин США: госдолг с июля вырос более чем на $500 млрд

Москва14 авг Вести.Более чем на 500 миллиардов долларов увеличился госдолг США за полтора месяца. Чистый прирост долга с 1 июля превысил 524 миллиарда долларов. Таким образом совокупный долг Соединенных Штатов вплотную приблизился к ближайшей психологической отметке в 40 триллионов долларов или 120% ВВП.

Это следует из данных, которые опубликованы на официальном сайте министерства финансов США. На эти данные финансовые данные обращает внимание РИА Новости.

Если в начале июля общий объем государственного долга составлял 39,389 триллиона долларов, то к середине августа показатель достиг 39,913 триллиона долларов отмечает агентство

Американский госдолг увеличивается в среднем на 8-9 миллиардов долларов в сутки. За неделю эта сумма составляет 60 миллиардов долларов – столько, сколько правительство Канады занимает ежегодно.

На каждого американца, включая младенцев, сейчас приходится по 115 тысяч долларов из общего долга. Только на обслуживание госдолга, то есть выплаты процентов по кредитам, за первые десять месяцев финансового года, Вашингтон потратил почти 1 триллион долларов. По данным Бюджетного управления Конгресса США, выплаты по кредитам с октября 2025 года по июль 2026 года включительно составили 963 миллиарда долларов. В 2019 году выплаты по процентам не превышали 375 миллиардов.

Госдолг США продолжит стремительно увеличиваться. По проекту бюджетной резолюции американского Конгресса, в 2027 году уровень государственных заимствований США превысит 41,3 триллиона долларов. Следующая психологическая отметка в 50 триллионов долларов будет преодолена в 2033 году. А еще через три года американский госдолг превысит планку в 56 триллионов. В 2036 году выплаты по процентам вырастут до 2,1 триллиона долларов, это каждый четвертый бюджетный доллар.

США мчатся прямо к краю финансовой пропасти, предупреждает The Globe and Mail.

Госдолг России с начала года вырос на 2,1%, немного превысив 313 миллиардов долларов. Весь долг РФ - эта та сумма, на которую долговые обязательства США увеличиваются за пять недель.