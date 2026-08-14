Москва14 авг Вести.Совокупный внешний долг России вырос до 313,3 млрд долларов, сообщил Банк России на официальном сайте.

Представители регулятора уточнили, что наиболее существенно выросли внешние обязательства банковской системы и прочих секторов.

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2026 года составил 313,3 млрд долларов США, увеличившись с начала 2026 года на 6,5 млрд долларов США, или на 2,1% говорится в сообщении Банка России

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. Он отметил, что сейчас страна живет без внешних инвестиций и рассчитывает лишь на свои силы.

Госдолг США достиг почти 40 триллионов долларов. Долговые обязательства Вашингтона увеличиваются на один долг РФ всего за пять месяцев.