Дефицит бюджета США в июле стал рекордным для этого месяца Минфин США: дефицит госбюджета в июле обновил исторический максимум

Москва13 авг Вести.По итогам июля 2026 года отрицательное сальдо госбюджета США выросло почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 432,308 миллиарда долларов. Об этом сообщает американское министерство финансов.

Согласно данным ведомства, дефицит казны за прошлый месяц увеличился на 48,5% с прежней отметки в 291,143 миллиарда долларов, установив исторический рекорд для июля и достигнув пикового значения с весны 2021 года.

При этом доходная часть американского бюджета просела на 1,3%, составив 334,01 миллиарда долларов, тогда как расходные статьи подскочили сразу на 21,7% — до 766,318 миллиарда долларов.

В министерстве пояснили, что заметный разрыв обусловлен в том числе календарными сдвигами графиков платежей.

Среди крупнейших статей затрат выделяются обслуживание государственного долга (104 миллиарда долларов), а также финансирование программы Medicare (174 миллиарда долларов) и системы социального обеспечения (141 миллиард долларов).

По информации Минфина, за десять месяцев 2026 финансового года суммарный бюджетный дефицит поднялся на 10,5% и составил 1,799 триллиона долларов, уже превысив итоговый показатель за весь предыдущий отчетный период (1,775 триллиона долларов). С начала фингода поступления в казну выросли на 3,2% — до 4,485 триллиона долларов, но динамика расходов оказалась выше, увеличившись на 5,2% и достигнув 6,284 триллиона долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны в 2027 году увеличится на 50% и составит 1,5 триллиона долларов.