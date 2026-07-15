Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в мае возросли до $29 млн

Минфин США сообщил об увеличении вложений РФ в американские гособлигации Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в мае возросли до $29 млн

Москва15 июл Вести.Портфель американских гособлигаций, принадлежащий России, в течение мая вырос до 29 миллионов долларов. Это следует из данных, опубликованных Министерством финансов Соединенных Штатов.

Согласно статистке, российский портфель к настоящему моменту состоит из 26 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. При этом к концу апреля объем вложений был на уровне 24 миллионов и 2 миллионов долларов соответственно.

Ведомство также опубликовало данные о крупнейших держателях долга США. В тройку вошли Япония, Великобритания и Китай.