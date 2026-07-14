РИА Новости: США в мае увеличили ввоз сладкой газировки из РФ до максимума

США увеличили закупки сладкой газировки из России до исторического максимума РИА Новости: США в мае увеличили ввоз сладкой газировки из РФ до максимума

Москва14 июл Вести.Соединенные Штаты в мае текущего года увеличили закупки сладкой газировки из России до исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных американской статслужбы.

По информации журналистов, компании из США ввезли сладкие газированные напитки из России на сумму в размере 491,5 тысячи долларов. При этом, как уточняется, в апреле сумма составила 144,9 тысячи долларов. Таким образом, пишет агентство, закупки выросли в 3,4 раза в течение месяца.

Кроме того, как утверждается, США увеличили ввоз минеральной воды из России. Уточняется, что импорт этого продукта увеличился до 171,9 тысячи долларов со 110,3 тысячи в апреле.