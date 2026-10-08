Трамп призвал протестующих на его митинге убираться к черту

Трамп назвал протестующих на его митинге "проплаченными" Трамп призвал протестующих на его митинге убираться к черту

Москва8 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп назвал проплаченными протестующих, которые несколько раз прерывали его во время выступления на митинге в Техасе.

Он также обвинил представителей Демократической партии в том, что они подсылают на его выступления подобных демонстрантов.

Если здесь есть еще какие-нибудь проплаченные протестующие, пожалуйста, поднимите руку и убирайтесь отсюда к черту сказал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что демократы вынесут ему импичмент, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в Конгресс США.