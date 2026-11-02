Трамп заявил, что протестующих на его митингах ждет дома взбучка от родителей

Трамп пошутил над протестующими на его митингах Трамп заявил, что протестующих на его митингах ждет дома взбучка от родителей

Москва2 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что участников протестов на его митингах по возвращении домой могут "отшлепать" родители, поддерживающие действующего главу государства и его политический курс.

Таким образом он отреагировал на удаление из зала активистки во время митинга в Айове.

Она придет домой, мама ее отшлепает. Скажет: "Как ты посмела так вести себя при этом человеке? Я голосовала за него, я люблю его". Ее мама – MAGA (движение Трампа "Сделаем Америку снова великой" – прим. ред.) сказал Трамп

Ранее американский лидер заявил, что все акции протеста против него проплачены миллиардером Джорджом Соросом (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ). По его словам, активистам платят по 250 долларов.