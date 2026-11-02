Москва2 нояВести.Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что участников протестов на его митингах по возвращении домой могут "отшлепать" родители, поддерживающие действующего главу государства и его политический курс.
Таким образом он отреагировал на удаление из зала активистки во время митинга в Айове.
Она придет домой, мама ее отшлепает. Скажет: "Как ты посмела так вести себя при этом человеке? Я голосовала за него, я люблю его". Ее мама – MAGA (движение Трампа "Сделаем Америку снова великой" – прим. ред.)сказал Трамп
Ранее американский лидер заявил, что все акции протеста против него проплачены миллиардером Джорджом Соросом (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ). По его словам, активистам платят по 250 долларов.