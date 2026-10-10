"Проплаченные неудачники": Трамп раскритиковал протестующих на его митингах Трамп назвал протестующих на своих митингах "проплаченными актерами"

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп уверен в том, что все, кто протестует на его митингах, являются "проплаченными актерами", сообщает РИА Новости.

Трамп выступил 10 октября на митинге в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк в поддержку республиканского кандидата в губернаторы​​​. В ходе выступления Трампа прервал протестующий.

Вы же знаете, что все они - проплаченные протестующие? Вы же знаете, что всем им платят эти леваки-подонки. Всем им платят заявил Трамп

Глава Белого дома добавил, что все те, кто протестует на его митингах, - просто проплаченные политические актеры.

Неудачники, все до одного. Каждый из них – неудачник добавил Трамп

Президент США назвал "проплаченными" протестующих, которые несколько раз прерывали его во время выступления на митинге в Техасе. Трамп потребовал, чтобы они покинули мероприятие, послав их при этом "к черту". Глава Белого дома уверен, что это представители Демократической партии подсылают на его выступления подобных демонстрантов.