Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп уверен в том, что все, кто протестует на его митингах, являются "проплаченными актерами", сообщает РИА Новости.
Трамп выступил 10 октября на митинге в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк в поддержку республиканского кандидата в губернаторы. В ходе выступления Трампа прервал протестующий.
Вы же знаете, что все они - проплаченные протестующие? Вы же знаете, что всем им платят эти леваки-подонки. Всем им платятзаявил Трамп
Глава Белого дома добавил, что все те, кто протестует на его митингах, - просто проплаченные политические актеры.
Неудачники, все до одного. Каждый из них – неудачникдобавил Трамп
Президент США назвал "проплаченными" протестующих, которые несколько раз прерывали его во время выступления на митинге в Техасе. Трамп потребовал, чтобы они покинули мероприятие, послав их при этом "к черту". Глава Белого дома уверен, что это представители Демократической партии подсылают на его выступления подобных демонстрантов.