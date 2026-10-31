Москва31 октВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что миллиардер Джордж Сорос (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ) оплачивает против него акции протеста.

Такие мысли он озвучил на предвыборном митинге во Флориде после того, как неизвестный мужчина ненадолго перебил его.

Еще один протестующий. Они проплачены Соросом. И этот парень стоит дешево. 250 баксов, представляете?

сказал Трамп

Американский лидер после этого назвал протестующего "лузером" и потребовал замолчать.

Ранее Дональд Трамп оскорбил журналиста агентства Reuters, который поинтересовался, не устал ли глава Белого дома после многочисленных предвыборных митингов.