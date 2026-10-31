"Они проплачены": Трамп сообщил, что все протестующие против него были куплены

Трамп заявил, что все акции протеста против него проплачены "Они проплачены": Трамп сообщил, что все протестующие против него были куплены

Москва31 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что миллиардер Джордж Сорос (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ) оплачивает против него акции протеста.

Такие мысли он озвучил на предвыборном митинге во Флориде после того, как неизвестный мужчина ненадолго перебил его.

Еще один протестующий. Они проплачены Соросом. И этот парень стоит дешево. 250 баксов, представляете? сказал Трамп

Американский лидер после этого назвал протестующего "лузером" и потребовал замолчать.

Ранее Дональд Трамп оскорбил журналиста агентства Reuters, который поинтересовался, не устал ли глава Белого дома после многочисленных предвыборных митингов.