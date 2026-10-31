Трамп считает, что протестующие во Франции хотят уничтожить страну Трамп: протестующие во Франции стремятся уничтожить страну

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие во Франции стремятся уничтожить страну. Такое заявление амеркианский лидер сделал во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Флорида.

Перед этим главу Белого дома ненадолго перебил один из протестующих.

Посмотрите, что происходит в Европе, что происходит в Париже. Все из-за подобного бреда. Это те же люди отметил Трамп

Американский лидер заявил, что подобные акции протеста и людей, недовольных его тезисами, проплачивает миллиардер Джордж Сорос (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ).

На выступлении Дональд Трамп также напомнил, что причина митингов во Франции – нелегальная иммиграция. Приезжие, по его словам, хотят уничтожить страну. Американский лидер подчеркнул, что со Штатами так не получится.

Ранее президент Соединенных Штатов неоднократно призывал Париж в кратчайшие сроки закрыть границы.