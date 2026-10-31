Москва31 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие во Франции стремятся уничтожить страну. Такое заявление амеркианский лидер сделал во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Флорида.
Перед этим главу Белого дома ненадолго перебил один из протестующих.
Посмотрите, что происходит в Европе, что происходит в Париже. Все из-за подобного бреда. Это те же людиотметил Трамп
Американский лидер заявил, что подобные акции протеста и людей, недовольных его тезисами, проплачивает миллиардер Джордж Сорос (деятельность созданных им структур признана нежелательной в РФ).
На выступлении Дональд Трамп также напомнил, что причина митингов во Франции – нелегальная иммиграция. Приезжие, по его словам, хотят уничтожить страну. Американский лидер подчеркнул, что со Штатами так не получится.
Ранее президент Соединенных Штатов неоднократно призывал Париж в кратчайшие сроки закрыть границы.