Трамп заявил, что предупреждал Макрона об опасности мигрантов для Франции Fox News: Трамп предупреждал Макрона об опасности мигрантов для Франции

Москва25 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предупреждал президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях проводимой им миграционной политики, ведущей к уничтожению государства.

По словам главы Белого дома, тогда он только вступил в должность.

Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: "Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну" сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News

Ранее президент США заявлял, что Франция может перестать существовать, если из страны не будут выдворены нелегальные мигранты.