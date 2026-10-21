Трамп: в США не будет беспорядков, как во Франции

Трамп заявил, что беспорядки во Франции не перекинутся на США Трамп: в США не будет беспорядков, как во Франции

Москва21 окт Вести.В Соединенных Штатах не будет беспорядков, как во Франции. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома озвучил свое обещание, выступая в штате Северная Каролина.

Вы можете поверить в то, что происходит во Франции? У нас здесь такого никогда не будет. Обещаю вам сказал Трамп

Накануне он допустил, что Франция может перестать существовать, если из страны не будут выдворены нелегальные мигранты.

Глава профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии Франк Шомес ранее заявил, что владельцы малого и среднего бизнеса во Франции намерены самостоятельно защищаться от погромщиков из-за того, что власти неспособны обеспечить правопорядок.