Москва21 октВести.В Соединенных Штатах не будет беспорядков, как во Франции. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома озвучил свое обещание, выступая в штате Северная Каролина.
Вы можете поверить в то, что происходит во Франции? У нас здесь такого никогда не будет. Обещаю вамсказал Трамп
Накануне он допустил, что Франция может перестать существовать, если из страны не будут выдворены нелегальные мигранты.
Глава профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии Франк Шомес ранее заявил, что владельцы малого и среднего бизнеса во Франции намерены самостоятельно защищаться от погромщиков из-за того, что власти неспособны обеспечить правопорядок.