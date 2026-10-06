Трамп: митинги во Франции связаны с массовым распространением ислама в стране

Трамп объяснил причину массовых протестов во Франции Трамп: митинги во Франции связаны с массовым распространением ислама в стране

Москва6 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что причина масштабных протестов школьников во Франции заключена в массовой миграции.

По его словам, митинги во французских городах никак не связаны со школами.

Дело не в школах, а в том, что некогда великую страну хочет захватить ислам написал американский лидер в сети Truth Social

Трамп подчеркнул, что ситуация с мигрантами во Франции вышла из под контроля.

Ранее сообщалось, что полиция применила к французским протестующим слезоточивый газ.

Некоторые из митингующих несли плакаты с надписью "Государство убило национальное образование". В Тулузе родители, взявшись за руки, прошли маршем по городу.

По данным Союза учащихся старших классов, более половины старших школ Франции были заблокированы или закроются на день. Местные органы власти пытаются организовать удаленное обучение.