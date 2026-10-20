Москва20 октВести.Владельцы малого и среднего бизнеса во Франции намерены самостоятельно защищаться от погромщиков, так как власти неспособны обеспечить правопорядок. Об этом глава Профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии Франк Шомес заявил в интервью радиостанции RMC.
По его словам, после вечера субботы ему позвонили десятки коллег, которые сообщили о намерении взять руки дубинки и другое оружие.
Владельцы магазинов вооружаютсяподчеркнул Шомес
Ранее политолог Евгений Михайлов поделился, что погромщики в Париже могли получить оружие с Украины. По его словам, нелегальный оружейный рынок резко увеличился после начала СВО.