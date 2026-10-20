Предприниматели во Франции вооружаются, чтобы защититься от погромщиков

Французские бизнесмены вооружаются для защиты от погромщиков Предприниматели во Франции вооружаются, чтобы защититься от погромщиков

Москва20 окт Вести.Владельцы малого и среднего бизнеса во Франции намерены самостоятельно защищаться от погромщиков, так как власти неспособны обеспечить правопорядок. Об этом глава Профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии Франк Шомес заявил в интервью радиостанции RMC.

По его словам, после вечера субботы ему позвонили десятки коллег, которые сообщили о намерении взять руки дубинки и другое оружие.

Владельцы магазинов вооружаются подчеркнул Шомес

Ранее политолог Евгений Михайлов поделился, что погромщики в Париже могли получить оружие с Украины. По его словам, нелегальный оружейный рынок резко увеличился после начала СВО.