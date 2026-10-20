Москва20 окт Вести.Оружие, которое используют погромщики в Париже, имеет украинское происхождение. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он отметил, что черный рынок оружия резко увеличился после начала СВО, и сейчас Европа пожинает плоды своей русофобии.

Нет никаких сомнений в том, что замеченное у погромщиков в Париже оружие – [автомат] Калашникова, пистолеты-пулеметы "Скорпион" имеют в большей мере украинское происхождение. Потому что уже и американские спецслужбы, и европейские неоднократно намекали киевскому режиму, что негоже продавать оружие на сторону. Черный рынок оружия резко увеличился после того, когда начался конфликт на Украине. [Оно] поступает в том числе и банд-формированиям, банд-группам на территории Европейского Союза. Соответственно, сейчас Европа пожинает свои плоды своей русофобии заявил эксперт

Ранее премьер-министр страны Себастьян Лекорню не исключил введения чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков во Франции. При этом более подходящей мерой в сложившейся ситуации он назвал комендантский час.