Москва1 нояВести.Большие неприятности грозят странам Запада из-за поставок оружия Украине, указал глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что значительная часть этого вооружения утекает на черные рынки. Слова политика привело РИА Новости.
О том, что европейским странам стоит задуматься о целях дальнейшей поддержки Украины, в том числе о целесообразности поставок оружия и выделения финансовой помощи Киеву, заявлял постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, поставляемое на Украину оружие расползается по миру.
Константинов отметил, что странам Запада не стоит удивляться, «когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами».
Собственно, все это уже происходит, но пока локально, эпизодически. А будет систематически. Но это еще далеко не все большие неприятности, которые грозят им из-за поддержки киевского режимаотметил Константинов
Страны Западной Европы, как предположил глава крымского парламента, еще столкнутся с волной боевиков и радикалов украинских вооруженных формирований, которые прибудут в этот регион в поисках лучшей жизни.
Западные партнеры Киева не контролируют поставки своего вооружения с момента пересечения украинской границы, из-за чего в дальнейшем западное оружие продается на черных рынках на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, рассказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".