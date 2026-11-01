Москва1 ноя Вести.Большие неприятности грозят странам Запада из-за поставок оружия Украине, указал глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что значительная часть этого вооружения утекает на черные рынки. Слова политика привело РИА Новости.

О том, что европейским странам стоит задуматься о целях дальнейшей поддержки Украины, в том числе о целесообразности поставок оружия и выделения финансовой помощи Киеву, заявлял постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский​​​. По его словам, поставляемое на Украину оружие расползается по миру.

Константинов отметил, что странам Запада не стоит удивляться, «когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами».

Собственно, все это уже происходит, но пока локально, эпизодически. А будет систематически. Но это еще далеко не все большие неприятности, которые грозят им из-за поддержки киевского режима отметил Константинов

Страны Западной Европы, как предположил глава крымского парламента, еще столкнутся с волной боевиков и радикалов украинских вооруженных формирований, которые прибудут в этот регион в поисках лучшей жизни.

Западные партнеры Киева не контролируют поставки своего вооружения с момента пересечения украинской границы, из-за чего в дальнейшем западное оружие продается на черных рынках на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, рассказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".