Киселёв раскрыл схему продажи западного оружия для Украины на черном рынке Киселёв: Запад не контролирует поставки своего оружия на Украину

Москва25 окт Вести.Западные партнеры Киева не контролируют поставки своего вооружения с момента пересечения украинской границы, из-за чего в дальнейшем западное оружие продается на черных рынках на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах. Подробнее о теневых каналах поставок рассказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, системы контроля за поставляемым на Украину вооружением технически не существует, и она даже не предполагается, а доставка уже по самой территории страны идет децентрализовано.

После прохождения логистического хаба в польском приграничном городе Жешув оружие не везут огромными военными тягачами. Оно распределяется между доступным транспортом, включая частные автомобили: от гражданских фур до легковушек… То есть доставка от украинской границы идет децентрализовано без отчетных документов и без указания серийных номеров сообщил Киселёв

Далее, он отметил, что часть западного вооружения попадает на фронт, а другая переоформляется и продается на черном рынке.

Но как оружие уже утекает с Украины? До недавнего времени через порты Одессы. Сейчас теневые каналы налажены преимущественно через Молдавию и балканские страны, а далее на Ближний Восток и в другие регионы. Поставленное на Украину оружие зафиксировано в Сирии, Ираке, Мьянме и государствах Центральной Африки, включая Чад, Судан и Южный Судан добавил телеведущий

Ранее сообщалось, что поставки западного вооружения на Украину сократились ввиду ударов по крупным мостовым переходам.