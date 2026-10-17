Москва17 окт Вести.Черный рынок пополняется оружием из зоны украинского конфликта, сообщил ИС "Вести" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Террористические и экстремистские группировки стремятся подорвать стабильность как в отдельных государствах, так и в целых регионах.

Оттуда идет незаконный оборот наркотиков, оттуда идет незаконный оборот оружия. Черный рынок насыщается в том числе и оружием из зоны конфликта, я имею в виду украинского конфликта уточнил Колокольцев

Европейские лидеры, по его словам, "спокойно за этим наблюдают", хотят на длительное время сохранить "агонию бандеровского украинского режима".

В сентябре в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что порядка 60 тысяч единиц оружия, которое страны Запада поставили на Украину, могли попасть на черный рынок. Как отметили в ведомстве, речь идет в том числе о вооружении производства США, Италии, Испании, Чехии, Великобритании, а также других стран, входящих в состоа НАТО.