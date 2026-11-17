Москва17 ноя Вести.Европейские страны стремятся добиться временного прекращения боевых действий, чтобы продолжить поставки вооружений Киеву. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал намерение европейских представителей участвовать в процессе украинского урегулирования.

История та же самая – попытаться какими-то правдами и неправдами получить для Украины передышку, накачивать ее оружием заявил Лавров

Дипломат также считает, что деятельность НАТО на территории стран, не входящих в альянс, всегда приводила к глубоким кризисам. Миссии альянса за пределами его государств-членов носили военный и агрессивный характер.