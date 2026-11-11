СМИ указали на "хитрый план Европы" на переговорах Politico: Европа хочет использовать вопросы безопасности для давления на РФ

Москва11 ноя Вести.Европейские союзники Украины рассчитывают добиться уступок от России на переговорах по украинскому урегулированию за счет обсуждения более широких вопросов безопасности в Европе, пишет Politico со ссылкой на заявления официальных лиц.

Согласно их плану, переговоры должны идти по двум направлениям одновременно. При этом европейские страны намерены не уступать в вопросах собственной обороны до достижения мирного соглашения по Украине.

Хитрый план Европы: по словам официальных лиц, союзники Украины надеются, что открытость к обсуждению более широких вопросов безопасности Европы побудит Россию пойти на уступки на украинских переговорах отмечается на сайте издания

10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на требования европейских стран о немедленном прекращении огня на Украине, поскольку считает их попыткой выиграть время для восстановления военного потенциала Киева. Сначала необходимо определить параметры будущей архитектуры безопасности, а уже затем переходить к урегулированию российско-украинского конфликта, подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что европейские страны намерены ввести стабилизационные силы на подконтрольную Киеву территорию после прекращения огня, однако Россия не позволит реализовать этот план.