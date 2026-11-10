Лавров: Москва не согласится на передышку для Киева Лавров: Россия не даст Украине паузу под видом перемирия

Москва10 ноя Вести.Россия не согласится на очередное перемирие или прекращение огня на Украине без четкого понимания дальнейших шагов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания глав МИД, Минобороны и секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, - мы на это не согласимся сказал он

Он заявил, что идею перемирия в первую очередь продвигают европейские страны, которые, по оценке России, преследуют собственные цели.

Лавров пояснил, что, как считают в Москве, план Европы состоит в том, чтобы после прекращения огня ввести на территорию, контролируемую Киевом, так называемые "стабилизационные силы".

Глава МИД РФ также обратил внимание, что параллельно с переговорами в Абу-Даби около 10-12 стран ЕС начали учения в Польше. По его словам, в них участвуют около двух тысяч человек, а сценарий предусматривает ввод войск на Украину для защиты киевского режима от России.

Лавров назвал такую концепцию нереализуемой и заявил, что Россия не позволит ее осуществить. Он также напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что сначала должно быть перемирие, а затем обсуждение архитектуры безопасности, а также заявление одной из представительниц брюссельской бюрократии о том, что ЕС не допустит урегулирования с учетом интересов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября сообщил, что Россия не получала от европейских стран предложений по гарантиям безопасности. Перед встречей в Абу-Даби он также отметил, что Кремль не комментирует инициативу спецпосланника президента США, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера использовать в качестве основы совет Россия - НАТО.