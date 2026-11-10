Лавров: Европа опять хочет выиграть время для Украины, Россия на это не пойдет

Лавров указал на новую попытку Евросоюза выиграть время для Украины Лавров: Европа опять хочет выиграть время для Украины, Россия на это не пойдет

Москва10 ноя Вести.Европа в очередной раз пытается выиграть время для киевского режима и дать ему передышку для восстановления военного потенциала Украины, однако Россия не пойдет на это. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он отметил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби посвящены предложению американских посредников обсудить параметры будущей архитектуры безопасности Украины, России и всего региона. Речь, по его словам, в частности, идет о европейской безопасности.

Это принципиальный момент, потому что все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, заключается в требовании немедленно прекратить огонь... То есть опять логика старая – обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это пойти не согласимся подчеркнул Лавров

Переговоры с участием представителей России, США и Украины проходят 10-11 ноября в Абу-Даби. Делегацию из РФ, как и прежде, возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский.