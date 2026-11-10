Лавров: прибывшие на переговоры в Абу-Даби европейцы могут посидеть в гостинице

Лавров о прибывших на переговоры в Абу-Даби европейцах: в гостинице посидят Лавров: прибывшие на переговоры в Абу-Даби европейцы могут посидеть в гостинице

Москва10 ноя Вести.Представители Европы, которые отправились в Абу-Даби для переговоров, могут посидеть в гостинице. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что перед трехсторонней встречей представителей России, Украины и США американская делегация отдельно встретилась с украинцами и европейцами.

Что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят сказал Лавров

Министр подчеркнул, что Москва не может и не хочет препятствовать представителям США общаться с теми, с кем они считают нужным, ссылаясь на помощь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что Европа снова пытается выиграть время для киевского режима и дать ему передышку для восстановления военного потенциала Украины.