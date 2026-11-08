Bloomberg: европейские представители могут приехать на переговоры в Абу-Даби

Европа может подключиться к переговорам по Украине в Абу-Даби Bloomberg: европейские представители могут приехать на переговоры в Абу-Даби

Москва8 ноя Вести.Европейские представители могут присоединиться к переговорам России, США и Украины в Абу-Даби, если стороны добьются заметных результатов на начальном этапе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом европейские официальные лица, предположительно, будут находиться в городе с самого начала встречи, но пока не планируют непосредственно участвовать в обсуждениях.

По информации агентства, решение о подключении европейцев к дипломатическому процессу будет зависеть от того, насколько успешно пройдут переговоры между тремя делегациями.

Новый раунд трехсторонних встреч запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. В повестку, как ожидается, войдут гарантии безопасности, вопросы деэскалации, гуманитарная проблематика и возможные пути мирного урегулирования.