Москва8 нояВести.Европейские представители могут присоединиться к переговорам России, США и Украины в Абу-Даби, если стороны добьются заметных результатов на начальном этапе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом европейские официальные лица, предположительно, будут находиться в городе с самого начала встречи, но пока не планируют непосредственно участвовать в обсуждениях.
По информации агентства, решение о подключении европейцев к дипломатическому процессу будет зависеть от того, насколько успешно пройдут переговоры между тремя делегациями.
Новый раунд трехсторонних встреч запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. В повестку, как ожидается, войдут гарантии безопасности, вопросы деэскалации, гуманитарная проблематика и возможные пути мирного урегулирования.