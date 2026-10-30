Москва30 окт Вести.Возможное присутствие европейских представителей в Абу-Даби во время трехсторонних переговоров России, США и Украины может осложнить процесс обсуждения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Коммерсанту".

По его словам, даже без непосредственного участия в переговорах европейские политики смогут влиять на обсуждения через консультации с американской и украинской делегациями.

Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения пояснил Ушаков

Он предположил, что в таком случае переговорный процесс может стать более сложным.

Ранее Financial Times писала, что США рассматривают Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по Украине.

Ушаков прокомментировал публикацию, отметив, что стороны договорились только о возобновлении трехсторонних контактов между Москвой, Вашингтоном и Киевом.