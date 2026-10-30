Ушаков не подтвердил участие Европы в переговорах по Украине

В Кремле не подтвердили участие Европы в переговорах по Украине Ушаков не подтвердил участие Европы в переговорах по Украине

Москва30 окт Вести.Россия договорилась о возобновлении переговоров только с США и Украиной. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам.

Таким образом он прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой Вашингтон рассматривает Великобританию, Францию и Германию в качестве возможных представителей Европы на переговорах по украинскому урегулированию.

Нет, мы условились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры сказал он в ответ на вопрос о наличии договоренностей по поводу участия европейцев

25 октября президент США Дональд Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины. Ожидается, что встреча на уровне рабочих групп пройдет в Абу-Даби. Однако конкретная дата переговоров пока не определена, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.