FT назвала наиболее вероятных европейских участников переговоров по Украине FT: США хотят видеть Германию, Францию и Британию на переговорах по Украине

Москва30 окт Вести.США рассматривают Германию, Францию и Великобританию ("формат E3") как наиболее вероятных представителей Европы на возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Но, как сказали дипломаты, перспективы того, что три наиболее влиятельные страны Европы будут представлять весь континент, могут вызвать отчуждение у более малых европейских государств говорится в материале

Один из источников рассказал, что спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер уже согласовали участие E3 с украинскими властями во время сентябрьского визита в Киев. Собеседник газеты при этом подчеркнул, что при серьезных обсуждениях таких вопросов, как членство Украины в Евросоюзе (ЕС) и антироссийские санкции, должны будут участвовать европейские институты.

При этом перспективы непосредственного участия европейских стран в переговорах остаются неопределенными. Один из дипломатов заявил FT, что прежде, чем определять представителей Европы, необходимо в принципе обеспечить ей место за столом переговоров.

25 октября президент США Дональд Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины. Ожидается, что встреча на уровне рабочих групп пройдет в Абу-Даби. Однако конкретная дата переговоров пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщал, что у ЕС отсутствует согласованная переговорная позиция для участия в диалоге с Россией и США по Украине. Вместо ее выработки страны объединения спорят о кандидатуре переговорщика.