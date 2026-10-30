Страны ЕС до сих пор не выработали единую позицию для диалога по Украине

ТАСС: у ЕС нет переговорной позиции для диалога с Россией и США по Украине Страны ЕС до сих пор не выработали единую позицию для диалога по Украине

Москва30 окт Вести.У Евросоюза отсутствует согласованная переговорная позиция для участия в диалоге с Россией и США по Украине. Вместо ее выработки страны сообщества спорят о кандидатуре переговорщика.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Страны Евросоюза не выработали никакой единой позиции, определяющей возможные компромиссы с европейской стороны для решения украинского конфликта, которые могли бы обсуждаться с США и Россией. Дискуссия о такой позиции была заменена в ЕС спором о кандидатуре возможного европейского переговорщика, которая не увенчалась успехом сказал собеседник агентства

Он добавил, что ЕС располагает только 20 пунктами, сформулированными главой евродипломатии Каей Каллас, но они представляют собой ни что иное как повторение требований Брюсселя четырехлетней давности. Эти требования оторваны от реальной ситуации.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что руководство ЕС и НАТО подрывает усилия США по урегулированию украинского конфликта и при этом обвиняют РФ в неготовности к диалогу. В то же время он отметил, что желание европейцев участвовать в переговорах хорошо заметно.