Москва25 окт Вести.Странам Евросоюза (ЕС) предстоит непростой выбор при определении представителей для переговоров с РФ. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС начал искать переговорщика, который сможет напрямую вести диалог с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Как утверждало The Daily Telegraph, в качестве кандидатов на роль переговорщика рассматриваются пять европейских лидеров.

Им предстоит принять непростое решение. В Европе симпатичных людей, особенно тех, кто находится у власти и не оброс оскорблениями в адрес России, почти не осталось подчеркнул Константинов

По словам главы крымского парламента, европейским политикам следует перейти к более взвешенной и прагматичной позиции. Он также призвал их не жертвовать национальными интересами ради мифических "общеевропейских ценностей".