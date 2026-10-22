FT: страны ЕС ведут борьбу за место за столом переговоров по Украине

Страны ЕС борются за место за столом переговоров по Украине, пишут СМИ FT: страны ЕС ведут борьбу за место за столом переговоров по Украине

Москва22 окт Вести.Страны Европейского союза ведут борьбу за место за столом переговоров в рамках попыток урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет Financial Times.

В материале говорится, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Осло представители ЕС настаивали на своем участии в мирном процессе, призывая к поэтапному подходу.

Европейские правительства стремятся получить больше полномочий в мирных переговорах по Украине отмечается в публикации

По данным газеты, лидеры Евросоюза хотят, чтобы переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном начинались на техническом уровне, прежде чем диалог начнут лидеры.

Авторы материала также пишут, что европейские союзники киевского режима намерены организовать так называемые рабочие группы более низкого уровня для создания решения по "множеству различных вопросов, которые необходимо решить на пути к мирному соглашению".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, где может пройти трехсторонняя встреча по Украине.