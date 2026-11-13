Politico: выбрать переговорщика ЕС мешает не Путин, а Франция и Германия Politico: Франция и Германия могут помешать ЕС выбрать единого переговорщика

Москва13 ноя Вести.Франция и Германия могут стать главным препятствием при выборе представителя Евросоюза на переговорах по Украине, пишет Politico.

Париж и Берлин вряд ли согласятся на передачу Брюсселю исключительного права представлять Европу, отмечает издание, ссылаясь на двух европейских дипломатов и представителя Евросоюза.

Самым большим препятствием при выборе переговорщика может оказаться не Путин, а две крупнейшие столицы ЕС говорится в статье

В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за сохранение формата E3 – участия Германии, Франции и Великобритании в переговорах по Украине. Он также заявил о возможности продолжить работу в расширенном формате с участием представителей Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.

У Франции также нет особых причин уступать свое место за столом переговоров – постоянное членство страны в Совбезе ООН и наличие единственного в Евросоюзе ядерного арсенала дают Парижу дипломатические и военные возможности, которыми не располагают брюссельские институты.

В пятницу лидеры ЕС в Дублине обсудят кандидатуру возможного представителя на переговорах по украинскому урегулированию, однако официального назначения, вероятно, не произойдет. В то же время, обсуждения могут помочь достичь более широкого понимания того, каким образом Европа должна быть представлена на переговорах, сообщил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.