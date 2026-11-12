Страны ЕС обсудят кандидатуры переговорщика с Россией на саммите в Дублине Страны Евросоюза намерены обсудить кандидатуру на роль переговорщика с Россией

Москва12 ноя Вести.Страны Евросоюза намерены обсудить кандидатуру на роль переговорщика с Россией на неформальном саммите в Дублине 13 ноября, сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин перед началом встречи Европейского политического сообщества (ЕПС).

Это, вероятно, будет обсуждаться на полях саммита ЕПС... Но более формально это будет обсуждаться завтра на неформальной встрече Совета ЕС во время обеда. Мы бы хотели добиться прогресса по этому вопросу сказал он

Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что Ирландия, являясь председателем совета Евросоюза (ЕС), отбирает у европейской экономики миллиарды евро ради помощи Киеву.

Помимо этого, в МИД РФ заявили о том, что Россия не получила от Европы ни одного внятного предложения по урегулированию конфликта на Украине.