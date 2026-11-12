Рябков: РФ не получила ни одного внятного предложения от Европы

В МИД РФ заявили об отсутствии внятных предложений по Украине Рябков: РФ не получила ни одного внятного предложения от Европы

Москва12 ноя Вести.Россия не получила от Европы ни одного внятного предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что Европа претендует на "некую политическую роль", однако с точки зрения работы она видится исключительно деструктивной и отрицательной.

Потому что ни одного внятного, конструктивного предложения от европейцев, помогающего нахождению пути вперед, скажем так, мы до сих пор не получили и не услышали пояснил дипломат

Накануне в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский на итоговой пресс-конференции заявил, что европейские страны финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон и способствуют массовой гибели мирного населения.

По его словам, Европа занимается групповым обманом украинского народа. И поэтому Россия не понимает, о чем можно с ними говорить.