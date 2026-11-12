Москва12 нояВести.Подключение представителей Европы к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине может привести к срыву всех усилий и откату от договоренностей. Об этом RT заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счету означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определенный позитивный зарядсказал Рябков
Ранее 11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию с участием делегаций России, США и Украины. Представители европейских стран прибыли в столицу ОАЭ, но не были допущены за стол переговоров.