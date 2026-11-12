Рябков: Евросоюз негативно настроен к идеям США по украинскому урегулированию

Рябков заявил, что Европа негативно настроена к идеям США по вопросу Украины Рябков: Евросоюз негативно настроен к идеям США по украинскому урегулированию

Москва12 ноя Вести.Европа негативно настроена к идеям об урегулировании конфликта на Украине, которые выдвигает американская сторона. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, для европейцев неприемлемы российские подходы к урегулированию.

По нашим наблюдениям, они (представители Европы – прим. ред.) в равной степени негативно настроены к тем идеям, которые выдвигает американская администрация сказал Рябков

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что трехсторонний формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине наиболее оправданный.