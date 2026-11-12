Москва12 нояВести.Европа негативно настроена к идеям об урегулировании конфликта на Украине, которые выдвигает американская сторона. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, для европейцев неприемлемы российские подходы к урегулированию.
По нашим наблюдениям, они (представители Европы – прим. ред.) в равной степени негативно настроены к тем идеям, которые выдвигает американская администрациясказал Рябков
11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что трехсторонний формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине наиболее оправданный.