Конгрессмен Рой: Европе надо нарастить усилия для завершения кризиса на Украине

В США призвали Европу нарастить усилия для завершения украинского конфликта Конгрессмен Рой: Европе надо нарастить усилия для завершения кризиса на Украине

Москва21 сен Вести.Европа должна принимать более активное участие в усилиях по урегулированию конфликта на Украине.

Таким мнением поделился член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в беседе с РИА Новости.

Если говорить в целом, я всегда считал, что Европа должна прилагать больше усилий, чем она обычно прилагает заявил конгрессмен

Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал европейских политиков за неспособность завершить конфликт на Украине и постоянные разговоры о большой войне. Он отметил, что все вокруг говорят только о войне, Европа не хочет вести переговоры о мире.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что конкретные детали проведения нового раунда трехсторонних переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева в настоящее время не обсуждаются, однако пауза в диалоге не затянется надолго.