Москва21 сенВести.Европа должна принимать более активное участие в усилиях по урегулированию конфликта на Украине.
Таким мнением поделился член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в беседе с РИА Новости.
Если говорить в целом, я всегда считал, что Европа должна прилагать больше усилий, чем она обычно прилагаетзаявил конгрессмен
Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал европейских политиков за неспособность завершить конфликт на Украине и постоянные разговоры о большой войне. Он отметил, что все вокруг говорят только о войне, Европа не хочет вести переговоры о мире.
Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что конкретные детали проведения нового раунда трехсторонних переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева в настоящее время не обсуждаются, однако пауза в диалоге не затянется надолго.