Москва20 сен Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш резко раскритиковал европейских политиков за неспособность завершить конфликт на Украине и постоянные разговоры о большой войне.

В видеообращении к согражданам премьер заявил, что будет бороться за окончание украинского конфликта.

Импотенция Европы ужасна! заявил он

По словам Бабиша, все вокруг говорят только о войне, Европа не хочет вести переговоры о мире. Он отметил, что вооружаться и готовиться к худшему, безусловно, необходимо, но европейских мирных инициатив по-прежнему нет. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным ведет президент США Дональд Трамп, Европе со своей стороны нужно включиться в мирное разрешение конфликта, подчеркнул премьер.

Чехия, добавил Бабиш, выполнит взятые в рамках НАТО обязательства по увеличению расходов на оборону. При этом он процитировал физика Альберта Эйнштейна, отвергавшего насилие и призывавшего к сотрудничеству, напомнив, что прочный мир возможен только при искреннем взаимопонимании между народами.