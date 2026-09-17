Мир катится в ад, заявил Бабиш Бабиш: дорога, по которой идет мир, ведет к вратам ада

Москва17 сен Вести.Дорога, по которой сейчас следует мир, ведет в ад, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пражском саммите по обороне.

Если мир продолжит следовать тем же путем, что и сейчас, он придет не к безопасности, а к третьей мировой войне, уверен чешский премьер.

Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада. Она ведет нас к третьей мировой войне приводит слова Бабиша Чешское информационное агентство

Министр отметил, что практически не слышит слова "мир" на международных конференциях по вопросам обороны, где все внимание участников уделяется военной мощи.

По словам Бабиша, глобальная нестабильность обходится Европе дорого, приводя к росту цен на энергоносители, ускорению инфляции и ослаблению промышленности. При этом страны Центральной Европы не обладают достаточной энергетической самостоятельностью и не могут быстро отказаться от поставок энергоносителей без ущерба для собственной экономики.