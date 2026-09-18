Вучич согласился с прогнозом об "адском" сценарии для Европы из-за топлива

Вучич предупредил Европу о серьезных проблемах с топливом Вучич согласился с прогнозом об "адском" сценарии для Европы из-за топлива

Москва18 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич согласился с прогнозами премьер-министров Чехии Андрея Бабиша и Польши Дональда Туска о возможном "адском сценарии" с поставками нефти и газа в Европу. Соответствующее мнение он выразил в видео в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Сербский лидер отметил, что заявления европейских премьеров о возможном "адском" сценарии недалеки от истины.

Андрей Бабиш и премьер-министр Польши сделали тревожные заявления, предрекая Европе "адский" сценарий в сфере поставок нефти и газа. Судя по ситуации, они недалеки от истины сказал Вучич

По его словам, высокие цены на топливо в Германии и Австрии свидетельствуют о предстоящих серьезных вызовах. В связи с этим Сербии придется принять дополнительные меры и высвободить из государственных резервов больше топлива, в частности дизельного.

Ранее Бабиш на пражском саммите по обороне заявил, что мир катится в ад.