Москва8 июлВести.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не сможет выполнить в 2026 году обязательство перед НАТО потратить на оборону 2% ВВП.
Слова Бабиша перед саммитом НАТО в Анкаре передает агентство CTK.
Чешская республика не выполнит в этом году свое обязательство перед НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов ВВПинформирует агентство со ссылкой на слова Бабиша
Чешский премьер объяснил ситуацию большим бюджетным дефицитом, доставшимся от прежнего главы правительства Петера Фиалы.
В мае Бабиш уже допускал невыполнение цели НАТО по расходам на оборону в 2026 году.