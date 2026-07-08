Москва8 июлВести.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не сможет выполнить в 2026 году обязательство перед НАТО потратить на оборону 2% ВВП.

Слова Бабиша перед саммитом НАТО в Анкаре передает агентство CTK.

Чешская республика не выполнит в этом году свое обязательство перед НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов ВВП

информирует агентство со ссылкой на слова Бабиша

Чешский премьер объяснил ситуацию большим бюджетным дефицитом, доставшимся от прежнего главы правительства Петера Фиалы.

В мае Бабиш уже допускал невыполнение цели НАТО по расходам на оборону в 2026 году.