Бабиш: Чехия не сможет в нынешнем году довести оборонные расходы до 2% ВВП

Бабиш: Чехия в 2026 году не выполнит обязательство потратить на оборону 2% ВВП Бабиш: Чехия не сможет в нынешнем году довести оборонные расходы до 2% ВВП

Москва8 июл Вести.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не сможет выполнить в 2026 году обязательство перед НАТО потратить на оборону 2% ВВП.

Слова Бабиша перед саммитом НАТО в Анкаре передает агентство CTK.

Чешская республика не выполнит в этом году свое обязательство перед НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов ВВП информирует агентство со ссылкой на слова Бабиша

Чешский премьер объяснил ситуацию большим бюджетным дефицитом, доставшимся от прежнего главы правительства Петера Фиалы.

В мае Бабиш уже допускал невыполнение цели НАТО по расходам на оборону в 2026 году.