Президент Чехии Павел подал в суд из-за того, что его не позвали на саммит НАТО

Президент Чехии подал в суд из-за отказа включить его в делегацию на саммит НАТО Президент Чехии Павел подал в суд из-за того, что его не позвали на саммит НАТО

Москва23 июн Вести.Президент Чехии Петр Павел подал иск в республиканский Конституционный суд (КС) из-за того, что правительство решило не включать его в состав делегации на саммит НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на администрацию президента.

Президент Петр Павел считает решение правительства исключить президента из делегации на саммите НАТО беспрецедентным и крайне неудачным шагом, а также ограничением конституционных полномочий главы государства. В связи с этим президент подал в КС иск с просьбой определить, кто может принимать решения об участии президента в саммите, или обязать правительство не создавать административных или иных препятствий для президента при осуществлении им своих конституционных полномочий говорится в сообщении

Представители Конституционного суда сообщили о получении президентского иска и пообещали рассмотреть его в сжатые сроки. Полный состав судей соберется на заседание сената КС в среду, 24 июня.

Уточняется, что в состав чешской делегации на саммите НАТО в Анкаре вошли премьер-министр страны, глава МИД и глава Минобороны. По словам самого премьера, Андрея Бабиша, решение не включать президента связано с тем, что на саммите альянса речь пойдет главным образом о размерах оборонных расходов стран-членов НАТО, и чехам придется разъяснять коллегам, почему Прага "не дотягивает" в расходах на оборону до требуемых в альянсе 2% ВВП.