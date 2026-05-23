Москва23 мая Вести.Призывы лидеров ЕС, включая президента Чехии Петра Павела, проявить решительность по отношению к России свидетельствуют о сумасшествии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В беседе с RT сенатор заявил, что чешский лидер, делая подобные заявления, подталкивает НАТО к конфликту, который может стать для альянса последним.

Я думаю, что нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный "ястреб", просто потеряли разум. Я даже не понимаю, чего они добиваются сказал Джабаров

По его словам, возможный конфликт станет последним для альянса, "после чего многие страны НАТО просто прекратят свое физическое существование".

Ранее Петр Павел заявил, что РФ "в основном понимает язык силы", и призвал страны Североатлантического альянса проявить решительность в отношении РФ из-за ситуации с беспилотниками в Прибалтике.