Президент Чехии Павел предложил НАТО отключить Россию от интернета и спутников

Москва23 мая Вести.Президент Чехии Петр Павел в интервью газете Guardian предложил НАТО рассмотреть "асимметричные меры" в отношении России, включая отключение страны от интернета.

Павел назвал отключение РФ от интернета "асимметричной мерой" наряду с отключением от спутников и исключением российских банков из мировой финансовой системы.

[НАТО стоит рассмотреть] ассиметричные меры... Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы сказал он

По его мнению, такие шаги продемонстрировали бы решительность альянса. При этом он не пояснил, какими средствами НАТО может осуществить эти планы.

В России называли подобные заявления европейских лидеров признаком безумия. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров сказал, что чешский лидер подталкивает НАТО к опасному конфликту.