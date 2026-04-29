Москва29 апрВести.Президент Чехии Петр Павел заявил в эфире CNN, что Москва может унизить НАТО одним ударом по Прибалтике.
Павел заявил, что Москве для унижения НАТО необязательно начинать масштабную операцию в Европе.
(Россия – ред.) …может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтикесказал Павел
Он считает, что Россия покажет таким образом бесполезность альянса, "поскольку он не в состоянии действовать".
Премьер-министр Польши Дональд Туск несколько дней назад утверждал, что Россия якобы может напасть на Североатлантический альянс в течение нескольких месяцев.
Российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает.