Президент Чехии: Москва может "унизить" НАТО, ударив по Прибалтике

Президент Чехии: РФ может "унизить" НАТО одним ударом Президент Чехии: Москва может "унизить" НАТО, ударив по Прибалтике

Москва29 апр Вести.Президент Чехии Петр Павел заявил в эфире CNN, что Москва может унизить НАТО одним ударом по Прибалтике.

Павел заявил, что Москве для унижения НАТО необязательно начинать масштабную операцию в Европе.

(Россия – ред.) …может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике сказал Павел



Он считает, что Россия покажет таким образом бесполезность альянса, "поскольку он не в состоянии действовать".

Премьер-министр Польши Дональд Туск несколько дней назад утверждал, что Россия якобы может напасть на Североатлантический альянс в течение нескольких месяцев.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает.