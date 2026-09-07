Москва7 сен Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш расположился на седьмом месте среди богатейших граждан республики по уровню состояния, сообщает чешский новостной портал Е15.

Согласно порталу, его состояние составляет 111 млрд крон (около $5 млрд). Выполняя требования чешского законодательства о предотвращении конфликта интересов, политик, в связи с назначением в конце 2025 года премьером, передал акции созданного им крупнейшего в странах центральной Европы агропромышленного холдинга Agrofert в управление доверительного фонда. Он не может ими распоряжаться.

По данным Е15, богатейшим чехом является владелец Энергетического-промышленного холдинга (EPH) Даниэл Кршетинский, его состояние оценивается в 480 млрд крон (около $23 млрд). Второе место в рейтинге заняла владелица международного финансового холдинга PPF Рената Келлнерова. Она с семьей владеет состоянием в 405 млрд крон (приблизительно $19 млрд).

Третье место занял предприниматель Михал Стрнад, которому принадлежит оружейно-инженерный холдинг CSG. Его состояние составляет 347 млрд крон (около $15,1 млрд).