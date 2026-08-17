Премьер Чехии извинился за то, что сорвал цветы в национальном парке Премьер Чехии Бабиш извинился за сорванные в национальном парке цветы

Москва17 авг Вести.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш извинился за то, что сорвал цветы в национальном парке на горе Лиса на востоке Чехии. Об этом сообщает издание Politico.

Кадры субботнего похода появились на странице Бабиша в соцсети Facebook (запрещена в России). На них видно, как премьер-министр поднимается на гору с небольшим букетом цветов и кладет их у памятника на вершине. К нему присоединились два министра, политики из ANO и их сторонники.

В воскресенье Бабиш пояснил, что сорвал цветы, вспоминая покойного коллегу из движения ANO, с которым ранее поднимался на гору. По словам чешского премьера, при необходимости он готов заплатить штраф.

Возможно, я нарушил какой-то закон, за что прошу прощения и обязательно заплачу штраф, если потребуется сказал премьер-министр Чехии

Экологический эксперт, работающий в организации, контролируемой Министерством окружающей среды Чехии, сообщил, что Бабиш сорвал два совершенно обычных растения — иван-чай и рагворт Фукса, вряд ли его накажут.

Гора Лиса (Lysá hora - Лысая Гора) самая высокая точка Моравско-Силезских Бескидов - системы хребтов западной части Карпатских гор. Высота над уровнем моря — 1323 метра.