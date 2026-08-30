В Венгрии мужчина угнал самолет и направил его к АЭС "Пакш"

Истребители Венгрии подняли в воздух у АЭС "Пакш" из-за угнанного самолета В Венгрии мужчина угнал самолет и направил его к АЭС "Пакш"

Москва30 авг Вести.Истребители Венгрии были подняты в воздух по тревоге из-за пролета над АЭС "Пакш" угнанного легкового самолета. Об этом в соцсети Facebook (запрещена и признана экстремистской в РФ) сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди.

Инцидент начался с того, что некий мужчина "решил испытать" самолет, который находился на стоянке в Калоче, и взлетел на нем в сторону станции.

Радары сил обороны Венгрии немедленно обнаружили самолет, и в воздух была поднята пара резервных истребителей рассказал министр

Затем угонщик совершил аварийную посадку на поле с подсолнухами, а потом, несмотря на травмы, попытался украсть проезжавший мимо автомобиль, однако был арестован полицейскими и доставлен в участок.

Ранее Румыния подняла свои истребители в воздух из-за беспилотников у границы с Украиной.